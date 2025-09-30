Raimondo lancia il Frosinone | Cesena ko e notte in vetta Palermo-Venezia senza gol
In attesa del Modena, la squadra di Alvini è in testa alla classifica. Rimontano Avellino e Bari, Mantova buio pesto, cade anche con la Juve Stabia, lo Spezia pareggia a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#MilanLecce 3-0 lancia i rossoneri anche in #CoppaItalia? Una sfida sbloccata, dominata e controllata in lungo e in largo da parte della squadra di Allegri Per voi questo Diavolo può vincere la Coppa Italia?
Raimondo lancia il Frosinone: Cesena ko e notte in vetta. Palermo-Venezia senza gol - Rimontano Avellino e Bari, Mantova buio pesto, cade anche con la Juve Stabia, lo Spezia pareggia a Reggio Emilia ...
Frosinone-Cesena, le formazioni ufficiali: Alvini sceglie Raimondo in avanti - Cesena, match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie B.