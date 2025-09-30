Raid russo su Kiev morte quattro persone della stessa famiglia
Quattro persone di una stessa famiglia sono morte stanotte in un raid russo effettuato con un drone nella regione ucraina nordorientale di Sumy, rendono noto le autorità di Kiev. «Il nemico ha preso di mira un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna nella comunità di Krasnopillia», ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale Oleg Grygorov. «I soccorritori. 🔗 Leggi su Feedpress.me
