Raid in via Medici sfondati i finestrini delle auto in sosta | vandali via con documenti e portafogli

Ternitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raid dei soliti vandali nella notte appena trascorsa in via Medici a Terni. Due le auto danneggiate, a cui sono stati sfondati i finestrini posteriori. Si tratta di una Mercedes e di una Ford, posteggiate lungo la via.Ad accorgersi del blitz sono stati i proprietari delle vetture nella prima. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raid - medici

