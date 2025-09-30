Rai modifica la programmazione del sabato sera | cambio di orario per Ballando con le Stelle

rai modifica programmazione sabatoBallando slitta alle 21.30, torna Affari Tuoi nell’access del sabato di Rai 1 - Rai 1 riporta Affari Tuoi al sabato per contrastare La Ruota della Fortuna. Si legge su atomheartmagazine.com

