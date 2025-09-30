Rai Gasparri contro Goracci | Negazionista su Israele Insorgono Usigrai Cdr e Ordine dei giornalisti | Attacco inaccettabile
Un attacco “a freddo”, rivolto contro una delle più brave e note inviate della Rai, Lucia Goracci. E’ quello lanciato ieri dal senatore Maurizio Gasparri dalla trasmissione Re-Start, su Rai3. “L’Italia è il Paese più impegnato, a parte quelli limitrofi, nell’accoglienza e nell’assistenza di famiglie palestinesi. Va, quindi, rispettato l’impegno di Tajani. L’altro giorno è stata collegata la Goracci in questa trasmissione e ha fatto la negazionista, dicendo che non è vero che sono stati bruciati bambini il 7 ottobre. La Goracci si vergogni”, aveva infatti detto Gasparri. “Da Gasparri accuse ingiustificabili”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: gasparri - goracci
Usigrai: «Attacco vergognoso di Gasparri a Lucia Goracci»
Gasparri attacca l’inviata Lucia Goracci: “Negazionista, dice bugie sul 7 ottobre”. I sindacati: “Inaccettabile”
Maurizio Gasparri contro Lucia Goracci: “Negazionista”. E’ polemica
Caso #Goracci: #Gasparri accusa #Bartoli di unirsi "al coro negazionista" sull’attacco di #Hamas del 7 ottobre e lo invita a scusarsi per aver difeso "giornalisti che negano questa evidenza". - X Vai su X
Maurizio Gasparri contro l'inviata Lucia Goracci: 'Negazionista del 7 ottobre'. Ed è bufera #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Rai, Gasparri contro Goracci: “Negazionista su Israele”. Insorgono Usigrai, Cdr e Ordine dei giornalisti: “Attacco inaccettabile” - Intanto la presidente della Vigilanza, Floridia, lancia l'allarme sulla riforma della Rai: "La proposta delle destre è da bloccare" ... Riporta lanotiziagiornale.it
Gasparri contro la giornalista Rai Lucia Goracci: «Negazionista del 7 ottobre». Insorge il sindacato e scoppia la polemica - Bartioli (Odg): «È inaccettabile gettare discredito su una collega che ha sempre operato con riscontri oggettivi e prove documentali». Come scrive roma.corriere.it