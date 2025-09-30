Rai Gasparri contro Goracci | Negazionista su Israele Insorgono Usigrai Cdr e Ordine dei giornalisti | Attacco inaccettabile

Un attacco “a freddo”, rivolto contro una delle più brave e note inviate della Rai, Lucia Goracci. E’ quello lanciato ieri dal senatore Maurizio Gasparri dalla trasmissione Re-Start, su Rai3. “L’Italia è il Paese più impegnato, a parte quelli limitrofi, nell’accoglienza e nell’assistenza di famiglie palestinesi. Va, quindi, rispettato l’impegno di Tajani. L’altro giorno è stata collegata la Goracci in questa trasmissione e ha fatto la negazionista, dicendo che non è vero che sono stati bruciati bambini il 7 ottobre. La Goracci si vergogni”, aveva infatti detto Gasparri. “Da Gasparri accuse ingiustificabili”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

