Rafforzare le difese digitali delle imprese piacentine accordo tra questura e Confindustria

Ilpiacenza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sottoscrivere l’accordo sono stati il questore Ivo Morelli, Cristina Fagone, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica dell’Emilia-Romagna, e Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza.«I reati informatici sono in costante aumento» ha dichiarato il questore di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rafforzare - difese

Come rafforzare a tavola le difese immunitarie contro l'influenza autunnale

La dieta di settembre: come rimettersi in forma e rafforzare le difese immunitarie dopo le vacanze

La dieta di settembre: come rimettersi in forma e rafforzare le difese immunitarie dopo le vacanze

rafforzare difese digitali impreseCybersecurity, negli ecosistemi integrati la ricetta per rafforzare le difese - Partnership ed ecosistemi integrati rafforzano la cybersecurity con collaborazione, riduzione del TCO e AI per difese più efficaci. Segnala corrierecomunicazioni.it

Intesa Comune e Camera Commercio Foggia, rafforzare imprese - Sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Comune e la camera di Commercio di Foggia per rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, favorire la nascita di nuove imprese, promuovere la cultura della ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rafforzare Difese Digitali Imprese