Raffica russa in arrivo Meteo Italia crollano le temperature | primo assaggio di inverno la data da segnare
L’autunno quest’anno non farà sconti e l’ingresso di ottobre sarà ricordato come uno dei più freddi degli ultimi tempi. Dopo un settembre che, fino agli ultimi giorni, ha regalato ancora giornate soleggiate e temperature miti, la situazione meteo è pronta a cambiare radicalmente. La fine del mese porterà infatti i primi segnali di instabilità con temporali al Nord-Est e lungo le Marche già dalla sera del 30 settembre, preludio di un crollo termico destinato a coinvolgere tutta l’Italia. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il quadro è chiaro: “Un cuneo di alta pressione oceanica (Anticiclone delle Azzorre) penetrerà verso la Francia, il Mare del Nord e la Scandinavia: con l’alta pressione distesa verso queste zone, centrata sul Nord Europa, il fianco meridionale rimarrà vulnerabile, scoperto, indifeso, e correnti fredde russe colpiranno l’Italia da mercoledì primo ottobre”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
