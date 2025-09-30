Raffaella Scuotto insieme a Federico Nicotera dopo Brando Ephrikian lei interviene e fa chiarezza

Raffaella Scuotto interviene per commentare le voci di un flirt con Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne. Le parole dell'influencer ed ex corteggiatrice dopo la rottura con Brando Ephrikian: "Per favore, lasciate stare questo ragazzo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

