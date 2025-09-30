Rafa Marin | Juve il mio Villarreal è forte A Napoli non giocavo ma imparavo
Il difensore, canterano del Real Madrid, l'anno scorso vestiva azzurro con Conte: "Un grande allenatore. La città è incredibile, non dimenticherò mai l'atmosfera dello scudetto". E ora il Villarreal, che sfida la Juve in Champions: "Qui non potrei chiedere di meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: rafa - marin
Rafa Marin, frecciatina a Conte durante la presentazione con il Villarreal: c’entra lo scarso minutaggio
Rafa Marin: “A Napoli anno difficile, ma ora mi sento molto più forte”
Albiol: «Conosco Juanlu e Gutierrez, sono molto buoni. Rafa Marin farà molto bene al Villarreal»
Rafa Marin: “La festa scudetto del #Napoli è stata indimenticabile” Il difensore ricorda il suo anno in Campania: “Sono cresciuto tantissimo: Antonio #Conte è un top allenatore” - X Vai su X
CALCIOMERCATO NAPOLI: I MIEI VOTI AGLI ACQUISTI MARIANUCCI 6: giovane di prospettiva che prende il posto di Rafa Marin. Il minutaggio non sarà sicuramente elevato. Si spera possa diventare utile in futuro. NOA LANG 6,5: si presenta con un biglietto - facebook.com Vai su Facebook
Rafa Marin avverte la Juventus: «Avversario tosto ma in casa noi siamo forti. C’è una cosa che accomuna questi due club» - Le dichiarazioni del difensore del Villarreal alla Gazzetta dello Sport Rafa Marín, difensore centrale di grande prospett ... Riporta juventusnews24.com
Villarreal Juve, dubbio in difesa per Marcelino: problema al ginocchio per quel difensore, rischia il forfait domani in Champions League - Villarreal Juve, guai in difesa per gli spagnoli: Rafa Marin ha un problema al ginocchio, la sua presenza domani è in forte dubbio Non solo la Juve, anche il Villarreal si avvicina alla super sfida di ... Come scrive juventusnews24.com