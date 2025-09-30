Rafa Marin avverte la Juventus | Avversario tosto ma in casa noi siamo forti C’è una cosa che accomuna questi due club

Rafa Marin avverte la Juventus: «Avversario tosto ma in casa noi siamo forti». Le dichiarazioni del difensore del Villarreal alla Gazzetta dello Sport. Rafa Marín, difensore centrale di grande prospettiva, sta cercando la sua strada nel calcio che conta. Partito dalla celebre “Fábrica” del Real Madrid, è approdato al Napoli per poi finire in prestito al Villarreal, con cui sfiderà la Juventus in Champions League. Il giovane spagnolo si è concesso a La Gazzetta dello Sport per fare un bilancio della sua carriera e guardare al futuro, mostrando determinazione e lucidità. Non ha fretta, e quanto fatto finora gli assicura un cammino qualificato e variegato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

