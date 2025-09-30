Rafa Marin | Al Napoli ho giocato molto poco ma ho imparato tantissimo ero circondato da giocatori top

Rafa Marin, difensore del Villarreal, in prestito dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito al suo momento attuale, tornando sulla sua avventura in azzurro. Le parole di Rafa Marin. «Diciamo che per ora tutto procede bene. Il Madrid mi ha venduto al Napoli inserendo nella cessione la possibilità di una ‘recompra’. Il Napoli mi ha prestato al Villarreal e io ora penso solo al club attuale, per un motivo molto semplice: dipende tutto da me. Saranno le mie prestazioni a scrivere il mio futuro. Siamo ad inizio stagione ed è inutile pensare al finale». Sulla sua esperienza al Napoli «Al Napoli sono arrivato pieno di speranze e sono stato molto bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rafa Marin: «Al Napoli ho giocato molto poco ma ho imparato tantissimo, ero circondato da giocatori top»

In questa notizia si parla di: rafa - marin

Rafa Marin, frecciatina a Conte durante la presentazione con il Villarreal: c’entra lo scarso minutaggio

Rafa Marin: “A Napoli anno difficile, ma ora mi sento molto più forte”

Albiol: «Conosco Juanlu e Gutierrez, sono molto buoni. Rafa Marin farà molto bene al Villarreal»

Rafa Marin: «Al Napoli ho giocato molto poco ma ho imparato tantissimo, ero circondato da giocatori top» Il difensore alla Gazzetta: «Bisogna apprendere sempre e in ogni situazione. E poi l’ambiente della città, incredibile. Il lungomare stracolmo di gente nel - facebook.com Vai su Facebook

Rafa Marin: "Juve, il mio Villarreal è forte. A Napoli non giocavo, ma imparavo..." - X Vai su X

Rafa Marin: "A Napoli sono stato bene. Nessun rimpianto, Conte top e c'erano grandi giocatori" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore del Villarreal Rafa Marin ha raccontato il suo approdo al Napoli: "Il Madrid mi ha venduto al ... Secondo tuttonapoli.net

Villarreal Juventus, Rafa Marin: «Dal Real Madrid al Naòpoli, adesso gioco in Champions e non ho nessun rimpianto. Punto solo a crescere. I bianconeri? Dico questo…» - Il punto Rafa Marín, difensore centrale di grande prospettiva, sta cercando la sua strada nel calcio che conta. Lo riporta calcionews24.com