Rafa Benitez | La personalità dell’Inter è ricomparsa possente Champions? Per me…

Rafa Benitez. Rafa Benitez, ex allenatore dell’ Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli impegni di Champions League delle squadre italiane. Lo spagnolo ha avvertito subito sulle difficoltà: “ Non sarà semplice per la Juventus in casa del Villarreal; non sarà facile per l’Atalanta contro il Club Bruges; sarà molto indicativa per l’Inter contro lo Slavia Praga e anche dal Napoli aspetteremo una risposta. Tempo ce n’è con le otto partite a disposizione, ma io ritengo che non convenga perderne troppo “. Guardando in particolare ai nerazzurri, Benitez ha sottolineato i progressi anche in Serie A: “ Anche la partita di Cagliari, con un bel po’ di turnover, ha espresso novità apprezzabili: la personalità è ricomparsa possente ed è servita per dimezzare il distacco dal primo posto in classifica in campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it