Rafa Benitez | La personalità dell’Inter è ricomparsa possente Champions? Per me…
Rafa Benitez, ex allenatore dell' Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli impegni di Champions League delle squadre italiane. Lo spagnolo ha avvertito subito sulle difficoltà: " Non sarà semplice per la Juventus in casa del Villarreal; non sarà facile per l'Atalanta contro il Club Bruges; sarà molto indicativa per l'Inter contro lo Slavia Praga e anche dal Napoli aspetteremo una risposta. Tempo ce n'è con le otto partite a disposizione, ma io ritengo che non convenga perderne troppo ". Guardando in particolare ai nerazzurri, Benitez ha sottolineato i progressi anche in Serie A: " Anche la partita di Cagliari, con un bel po' di turnover, ha espresso novità apprezzabili: la personalità è ricomparsa possente ed è servita per dimezzare il distacco dal primo posto in classifica in campionato.
Accaddde Oggi, 14 novembre 2010 Inter - Milan 0-1 (5’ Ibrahimovic), dodicesima di Serie A INTER: Castellazzi; J. Zanetti, Cordoba, Lucio, Materazzi (68’ Biabiany), Chivu; Stankovic, Obi (36’ Coutinho), Sneijder; Eto’o, Milito (46’ Pandev). All. Rafael Benitez MI - facebook.com Vai su Facebook
Liverpool-Napoli, Benitez a sorpresa - Visita di Rafa Benitez stamattina all'hotel Melia, dove gli azzurri sono in ritiro da ieri per il match di stasera ad Anfield contro il Liverpool, ultima sfida del girone di Champions League. Da ilmattino.it
Rafa Benitez pronostico sulla finale di Euro2024: «Perchè la Spagna è favorita sull'Inghilterra» - In Spagna è nato e cresciuto, ha iniziato ad allenare, si è fatto un nome. Riporta corriere.it