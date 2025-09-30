Race For Glory – Audi vs Lancia | una sfida su quattro ruote a corto di adrenalina – Recensione

Raccontare al cinema il mondo delle corse automobilistiche significa confrontarsi con una sfida duplice: catturare il dinamismo della velocità su quattro ruote e al contempo cercare di infondere spessore umano ai piloti e agli ingegneri che animano quell’ adrenalinico palcoscenico. Film come Rush (2013) o Le Mans ’66 – La grande sfida (2019), per citare due recenti esponenti del genere, hanno dimostrato che è possibile raccontare sia l’impianto ludico della competizione che quanto avviene nel dietro le quinte. Race for Glory: Audi vs. Lancia ci accompagna in una categoria raramente affrontata dal grande schermo, ovvero quella del mondo rallistico, accompagnando anche il pubblico di non appassionati a scoprire la sfida tra Lancia e Audi caratterizzante il Campionato del Mondo di Rally del 1983. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

