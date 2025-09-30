Raccolti e rimossi oltre 1100 chili di plastica e rifiuti sparsi tra spiagge fiumi e aree verdi in Abruzzo

Nel weekend del 27 e 28 settembre si è svolta l’iniziativa di pulizia di spiagge, fiumi, parchi e aree verdi a opera dei volontari di Plastic Free. Il “bottino” ammonta a oltre 1100 chili di plastica e rifiuti in Abruzzo; in Italia, con i 230 eventi previsti dall’iniziativa Sea & Rivers targata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

