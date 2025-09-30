R esistenza - Reconnect Art rassegna artistica a Ostia
Dal 4 ottobre al 2 novembre, il Porto Turistico di Roma a Ostia Lido accoglie il festival “Resistenza - Reconnect Art”, una rassegna gratuita e ad alta intensità artistica, che ospita grandi nomi della scena internazionale tra performance, installazioni in movimento, street art, video-mapping. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: esistenza - reconnect
La R/ESISTENZA di Antrodoco: così la street art riqualifica la provincia - Sarà inaugurato sabato, 20 marzo, “R/ESISTENZA – Street Art Gallery”, progetto culturale che mira a valorizzare e riqualificare Antrodoco, comune laziale in provincia di Rieti. Secondo exibart.com
Il 20 marzo inaugurazione di “R/ESISTENZA – Street Art Gallery”, progetto culturale di Antrodoco - Sarà un video online disponibile da sabato 20 marzo, ad inaugurare virtualmente l’iniziativa artistica R/ESISTENZA – Street Art Gallery, progetto culturale presentato sulla rete (in attesa di tornare ... Si legge su rietinvetrina.it