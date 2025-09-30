Qui centrodestra L’abbraccio del sindaco Silvetti | E’ il trionfo della concretezza

"Vince la credibilità e la concretezza di Acquaroli ", commenta al Carlino il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, prima di parlare, in un post, di "grande vittoria". Lungo e sincero, il suo abbraccio con il neo confermato presidente regionale Francesco Acquaroli, che entra nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere generale della Baraccola. Il comitato d’accoglienza lo allarga il primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, presidente dell’Anci Marche, che in un post scriverà: "La vittoria della serietà e della competenza, delle cose fatte e dei progetti futuri. Congratulazioni a Francesco Acquaroli, riconfermato con pieno merito presidente della Regione Marche ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

