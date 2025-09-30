Questo grafico non dimostra una correlazione tra vaccinazione e mortalità infantile

Ci segnalano delle condivisioni su Threads di un grafico in cui si mostrano i casi di bambini morti dopo il vaccino Covid. Secondo la narrazione No vax ci sarebbe una correlazione tra i bimbi che hanno ricevuto il vaccino sotto i cinque anni. I dati non sembrano lasciar spazio a dubbi mostrando un notevole incremento di mortalità dopo il 2021, quando cominciano le prime campagne vaccinali. Ma c’è “un trucco”. Vediamo di quale si tratta. Per chi ha fretta:. Alcuni No vax hanno diffuso un grafico sui presunti casi di bambini morti dopo il vaccino.. Si nota subito che la fonte è artefatta perché incolla assieme due fonti diverse, di cui una basata su dati non ancora accertati. 🔗 Leggi su Open.online