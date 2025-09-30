Queste offerte MediaWorld non si vedevano dal Black Friday

MediaWorld sorprende i suoi clienti con offerte davvero da non perdere: i supersconti di fine settembre. In vista dell’ Amazon Prime Day (7-8 ottobre 2025) sembra proprio che  MediaWorld abbia voluto anticipare la concorrenza. La nota catena di elettrodomestici ha infatti sorpreso i suoi clienti con dei sconti pazzi di  fine settembre. Anche i più affezionati di Amazon avranno grosse difficoltà a non mettere mano al portafoglio davanti ai  prezzi irripetibili su numerosi prodotti disponibili preso la  sezione Outlet di Mediaworld. Dopo mesi di prezzi stabili o in crescita, improvvisamente assistiamo a un’ondata di sconti superiori al 50% su prodotti di marca, inclusi articoli appena lanciati sul mercato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

