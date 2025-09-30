Queste foto non dimostrano che Brigitte Macron sia un uomo

Circola un video con diverse immagini che vorrebbero dimostrare che Brigitte Macron sia in realtà un uomo. Le foto, già utilizzate in passato per alimentare una teoria complottista diffusa anche dall’influencer americana Candace Owens, sono in realtà manipolate o male interpretate. Per chi ha fretta. La prima foto è un fotomontaggio di uno scatto del 2009 che ritraeva un giovane uomo, non la Première dame.. La seconda immagine non mostra alcun organo maschile, come invece suggerito. Altri scatti dello stesso giorno lo confermano.. La terza foto è stata alterata digitalmente. La versione originale non presenta alcun rigonfiamento nelle parti intime. 🔗 Leggi su Open.online

