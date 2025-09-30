Quello di Trump e N non è un piano ma il delirio della Realtà Diminuita

Quello che mi ha colpito ieri c’entra poco o nulla col merito delle proposte che Trump e N. hanno effettivamente messo in questo presunto “Piano”. Un elemento molto, ma molto più preoccupante. Mi ha impressionato la visione superficiale, falsa, cartonata che soprattutto Trump ha espresso seriamente, dunque forse credendoci o pensando che qualcuno potesse crederci. Una visione in cui la realtà umana, fatta di problemi, odio, dolore, sofferenze, dignità, storie secolari, differenze, diritto, vendetta, perdono, ragione, rancore, senso, era del tutto assente. Un colpo di spugna paradossale: “Paesi tutti d’accordo, situazione favorevole, via d’uscita trovata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

