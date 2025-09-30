Quarticciolo le vedette non funzionano e i pusher finiscono in manette

Questa volta le vedette di una delle zone dello spaccio del Quarticciolo non hanno svolto il proprio “lavoro” e così i falchi della squadra mobile di Roma sono riusciti ad arrestare quattro pusher tra viale Palmiro Togliatti e via Ostuni.I poliziotti si sono fatti largo tra gli stabili del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: quarticciolo - vedette

Non c’è pace per i criminali al Quarticciolo. Con un’operazione rapida e mirata, i Falchi della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno spezzato il cordone delle vedette del quartiere, sorprendendo gli spacciatori e arrestando quattro pusher in poche ore. U - X Vai su X

Roma. Quarticciolo: Falchi della Polizia di Stato irrompono tra le vedette. 4 pusher in manette. #questuradiroma #essercisempre Polizia di Stato Clicca qui per leggere l'articolo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/199868da7579af7cd42908120 - facebook.com Vai su Facebook

Quarticciolo, le vedette non funzionano e i pusher finiscono in manette - I quattro arrestati sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e le dosi rinvenute al loro seguito sono state sottoposte al vincolo del sequestro ... Si legge su romatoday.it

Quarticciolo, blitz dei Falchi della Polizia: arrestati quattro pusher tunisini - Operazione della Squadra Mobile a Roma: smantellato il cordone di vedette del quartiere, sequestrate dosi di cocaina e hashish ... Scrive rainews.it