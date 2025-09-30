Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Il 30 Settembre 2025 il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,318 euroSmc. Questo valore, convertito dal prezzo di 33,73 euroMWh, riflette la quotazione all’ingrosso del gas in Italia, rappresentando un riferimento fondamentale per operatori e consumatori. Andamento e tendenza del PSV Analizzando le ultime settimane, il prezzo del PSV mostra una tendenza leggermente ribassista rispetto ai picchi di metà mese. Dopo aver raggiunto valori superiori a 35 euroMWh (circa 0,33 euroSmc) tra l’11 e il 18 Settembre 2025, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi intorno ai 33-34 euroMWh (0,31-0,32 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

