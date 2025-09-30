Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Analizzando i dati più recenti, il valore medio del PUN nel mese di settembre 2025 si attesta intorno a 0,11 €kWh (pari a 110 €MWh), con oscillazioni giornaliere comprese tra 0,09 €kWh e 0,12 €kWh. Questi valori sono indicativi del costo dell’energia acquistata sul mercato libero, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA per ottenere il prezzo finale in bolletta. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere sia a prezzo fisso sia variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
