Quanto ci importa di un fico secco

Nelle strade di campagna del Sud del Mediterraneo, il profumo dell’albero di fico è così intenso da riuscire a diventare memoria per chi lo sente, diventa faro olfattivo per chi cammina nelle strade buie delle piccole isole. In Calabria, poi, il fico è qualcosa di più di un frutto. È pianta identitaria, tra le più antiche di questa terra e, per questo, è stata a lungo cibo di sussistenza per i popoli che hanno formato la regione che conosciamo oggi. Ma non serve andare lontano per capire cos’è il fico: basta un frutto spaccato a metà, a rivelare la sua carne dorata, zuccherina, con note di miele e fiori secchi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quanto ci importa di un fico secco

In questa notizia si parla di: importa - fico

Polemica social nell’Avellinese. Fdi: “Fico prenda le distanze e si scusi pubblicamente” - facebook.com Vai su Facebook

Perché i fichi secchi hanno quella farina bianca sopra? (Non è zucchero aggiunto) - Scopriamo il processo scientifico dietro questo fenomeno e come riconoscere i fichi di qualità. Si legge su greenme.it

Una Xbox portatile ribadirebbe il fatto che a Microsoft della console war non importa un fico secco - Ormai è abbastanza chiaro che il futuro delle console non può essere ricercato solo nella potenza bruta. multiplayer.it scrive