Quanti ritiri a Pechino E Swiatek tuona | Calendario folle la salute viene prima di tutto
La polacca, vincitrice a Wimbledon, dopo aver vinto il match d'esordio (per ritiro dall'avversaria) a Pechino, ha protestato contro le regole imposte dalla Wta: "Dovrò scegliere di saltare certi tornei, è una situazione assurda. Stagione troppa lunga e intensa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: quanti - ritiri
“Ho una posizione chiara: ti ritiri solo per un infortunio serio”, afferma l’ex coach di Paolini, uscita al terzo turno con Vondrousova. “Jasmine doveva vincere il primo set, ma ha perso continuità e lucidità” - facebook.com Vai su Facebook
Quanti ritiri a Pechino. E Swiatek tuona: "Calendario folle, la salute viene prima di tutto" - La polacca, vincitrice a Wimbledon, dopo aver vinto il match d'esordio (per ritiro dall'avversaria) a Pechino, ha protestato contro le regole imposte dalla Wta: "Dovrò scegliere di saltare certi torne ... Lo riporta gazzetta.it
WTA Pechino, Swiatek: “Stagione troppo lunga, regole folli della WTA” - Non so come sarà la mia carriera tra qualche anno, ma forse dovrò saltare qualche torneo, anche se è ... Come scrive ubitennis.com