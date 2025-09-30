Quando parte Filippo Ganna nella cronometro degli Europei 2025 | orario preciso n di pettorale tv
Saranno 31 gli atleti in gara nella cronometro individuale della categoria uomini élite degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada: domani, mercoledì 1° ottobre, la prova contro il tempo con partenza da Loriol ed arrivo ad Étoile, in Francia, prevede un percorso di 24 km. L’azzurro Filippo Ganna avrà il dorsale numero 3 e quindi sarà il terzultimo atleta a partire: il suo start è previsto alle ore 16.13. Sarà al via, però, anche un altro ciclista italiano, Lorenzo Milesi, il quale invece avrà il dorsale numero 17 e scatterà alle ore 15.59. Per la cronometro individuale uomini élite degli Europei senior 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
