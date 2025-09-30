Quando Mourinho andò via dal Chelsea i giocatori impallidirono si misero a piangere
Al netto delle auto-definizioni (“sono il più grande allenatore della storia del Chelsea”, ha appena dettato da tecnico del Benfica) e della carriera successiva, per capire meglio chi fosse e quanto peso avesse José Mourinho quando non era ancora nemmeno “The Special One”, bisogna leggere l’intervista del Telegraph Peter Kenyon, l’amministratore delegato del Chelsea di Abramovich che lo portò a Londra e che dovette poi gestire il suo addio. E’ illuminante. Comincia dall’incontro, il vertice in cui Mourinho convinse a colpi di carisma Abramovich che era lui quello giusto. Battendo la concorrenza di Carlo Ancelotti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
