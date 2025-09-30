Quando l' uomo è soltanto un coniglio

Gentilissima Signora Valeria, come giudicherebbe gli autori e commentatori dei siti sessisti smascherati nei giorni scorsi? Annoiati? Odiatori? Esibizionisti? Guardoni? O più che «leoni da tastiera», asini? Io semplicemente spacconi. Sono single per scelta, ma non avrei mai divulgato le foto intime della mia partner, pur se consenziente. Sicuramente per gelosia, e tanto meato quelle degli altri, soprattutto se v.i.p. Quindi le vittime in questione, potrebbero rifarsi con l’inno femminile per antonomasia degli anni 90 (Sabrina Salerno feat Jo Squillo): «Siamo donne, oltre alle gambe c’è di più.», che casualmente finiva con: «Attento che cadi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

