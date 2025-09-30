Quando la musica cura | Mariavittoria Rava racconta il Concerto Straordinario al Duomo di Milano per Haiti e il senso della sua missione
Il 1 ottobre il Duomo di Milano si trasforma nel Concerto Straordinario di raccolta fondi per la Fondazione Rava. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: musica - cura
“Volevo capire se avevo ancora un posto nella musica, mi sono fatta di lato per aprirmi. La cura per me la svolta. A settembre canterò Calcutta”: ecco Giorgia
tra le onde- la musica che cura e connette
Quando la musica cura: il respiro che salva l’anima
La mia cura un Musica! Voi cosa prescrivete musicalmente in caso di influenza? #vinili #ElenaTanz - facebook.com Vai su Facebook
Quando la musica cura: Mariavittoria Rava racconta il Concerto Straordinario al Duomo di Milano per Haiti e il senso della sua missione - Il 1 ottobre il Duomo di Milano si trasforma nel Concerto Straordinario di raccolta fondi per la Fondazione Rava. Da vanityfair.it
Fondazione Rava, 25 anni. Classica e pop in Duomo per soccorrere gli ultimi: "Salviamo i bimbi di Haiti" - di Edoardo CassanelliMILANOLa sera del primo ottobre, all’interno del Duomo, la musica classica incontrerà la musica pop. Lo riporta ilgiorno.it