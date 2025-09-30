Quando la musica cura | Mariavittoria Rava racconta il Concerto Straordinario al Duomo di Milano per Haiti e il senso della sua missione

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1 ottobre il Duomo di Milano si trasforma nel Concerto Straordinario di raccolta fondi per la Fondazione Rava. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

quando la musica cura mariavittoria rava racconta il concerto straordinario al duomo di milano per haiti e il senso della sua missione

© Vanityfair.it - Quando la musica cura: Mariavittoria Rava racconta il Concerto Straordinario al Duomo di Milano per Haiti e il senso della sua missione

In questa notizia si parla di: musica - cura

“Volevo capire se avevo ancora un posto nella musica, mi sono fatta di lato per aprirmi. La cura per me la svolta. A settembre canterò Calcutta”: ecco Giorgia

tra le onde- la musica che cura e connette

Quando la musica cura: il respiro che salva l’anima

musica cura mariavittoria ravaQuando la musica cura: Mariavittoria Rava racconta il Concerto Straordinario al Duomo di Milano per Haiti e il senso della sua missione - Il 1 ottobre il Duomo di Milano si trasforma nel Concerto Straordinario di raccolta fondi per la Fondazione Rava. Da vanityfair.it

musica cura mariavittoria ravaFondazione Rava, 25 anni. Classica e pop in Duomo per soccorrere gli ultimi: "Salviamo i bimbi di Haiti" - di Edoardo CassanelliMILANOLa sera del primo ottobre, all’interno del Duomo, la musica classica incontrerà la musica pop. Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Cura Mariavittoria Rava