Quando la cura spegne il desiderio | farmaci comuni e impatto sulla sessualità

Nel percorso verso il benessere, la medicina gioca un ruolo essenziale. Tuttavia, sempre più studi dimostrano che molti farmaci di uso comune possono avere effetti collaterali significativi sulla sfera sessuale, con ripercussioni non solo sul corpo, ma anche sulla mente, sulla coppia e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: cura - spegne

Festeggiando la bellissima Isabel Che spegne la sua 9°candelina Tema Beauty Party per lei e le sue best Friends Un pomeriggio dedicato alla bellezza e alla cura del proprio corpo, tra lozioni e creme profumate, glitter, Lip gloss, smalti e tanto tanto altro - facebook.com Vai su Facebook

Quando la cura spegne il desiderio: farmaci comuni e impatto sulla sessualità - Antidepressivi, ansiolitici, farmaci antiobesità e persino la pillola anticoncezionale: l’altra faccia dei medicinali è spesso poco discussa, ma può compromettere profondamente la vita sessuale ... Secondo quicomo.it

Farmaci “miracolosi” che fanno perdere tanto peso riducono anche il desiderio di bere alcol - I nuovi farmaci considerati estremamente efficaci nel favorire la perdita di peso – come la semaglutide e la tirzepatide, capaci di eliminare decine di chilogrammi – risultano molto validi anche nel ... Si legge su fanpage.it