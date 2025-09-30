Quando il ciclismo diventa solidarietà Via Romagna per lo Ior supera i 15 mila euro di raccolta

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato, 27 settembre, con l’arrivo volante sul Porto canale di Riccione, si è conclusa la quarta edizione di “Via Romagna per lo Ior”, pedalata solidale a sostegno della lotta contro il cancro organizzata da un gruppo di ex professionisti, addetti ai lavori del mondo del ciclismo e veri e propri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

