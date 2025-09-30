Quando gioca Sinner la finale a Pechino 2025 | data orario e dove vederla in TV
Sinner in finale all'ATP Pechino, in programma mercoledì 1 ottobre nella mattinata italiana, non prima delle ore 11. Ecco quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sinner, finale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il numero due del mondo ha raggiunto la sua seconda finale consecutiva nel torneo cinese: affronterà Daniil Medvedev o Learner Tien
Sinner concede un set a de Minaur, poi lo schianta nel terzo set. Jannik è in finale a Pechino - Sinner non gioca la migliore delle partita, ma comunque batte per l'undicesima volta in undici sfide de Minaur