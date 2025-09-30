Jannik Sinner si è qualificato per l’ultimo atto del tabellone principale dell’ ATP 500 di Pechino, in programma domani, mercoledì 1° ottobre, a partire dalle ore 8.00 italiane: contemporaneamente a Shanghai, però, scatterà il torneo di categoria ATP Masters 1000 al quale è iscritto anche l’azzurro. In quanto numero 2 del seeding, però, Sinner sarà esentato dal primo turno, e scenderà in campo direttamente nei trentaduesimi, in programma tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre: l’azzurro, dunque, avrà due o tre giorni di tempo per riposare tra l’ultimo atto di Pechino e l’esordio a Shanghai. Sarà possibile seguire il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gioca Sinner a Shanghai? La data dell’esordio e tempi ristretti dopo la finale a Pechino