Qualità dell' assistenza in pericolo | i dubbi di Cgil Padova sulla figura dell' assistente infermiere
La Funzione Pubblica Cgil di Padova esprime forte preoccupazione per l'introduzione nella sanità padovana della nuova figura professionale dell'Assistente Infermiere, creata da un accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024.«L'introduzione dell'Assistente Infermiere - affermano la Segretaria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: qualit - assistenza
JODO offre una rete di Centri Assistenza Autorizzati su tutto il territorio nazionale, in grado di garantirti supporto continuo e interventi qualificati in tempo. Ogni tecnico è formato per assicurarti il massimo della qualità. Scopri i centri di assistenza vicino a te ? - facebook.com Vai su Facebook