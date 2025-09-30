Qualità dell' aria al via dal 1° ottobre le limitazioni al traffico previste dal Piano regionale
Scatteranno anche a Piacenza da domani, mercoledì 1° ottobre, le limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) per la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità con la normativa europea e nazionale a riguardo. E' alla firma della sindaca Tarasconi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
