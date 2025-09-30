Qualificazione regionale assoluti podio per Riccardo Magni Ottima gara di Chiara Castagnoli
Al via la stagione del Circolo Schermistico Forlivese, con gli atleti scesi in pedana a San Lazzaro per la prima prova di qualificazione regionale con l’obiettivo di guadagnarsi un pass di accesso alla prova nazionale assoluti. In seguito alle nuove disposizioni della Federazione italiana scherma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: qualificazione - regionale
Qualificazione regionale assoluti, podio per Riccardo Magni. Ottima Chiara Castagnoli
Prima Prova di Qualificazione Regionale Assoluti – Pordenone Oggi a Pordenone il Club Scherma Lame Friulane ha preso parte alla 1ª gara di qualificazione regionale Assoluti. Tra le gare femminili spicca Francesca Parmesani, che dopo un ottimo gir - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazione regionale assoluti, podio per Riccardo Magni. Ottima Chiara Castagnoli - A soli 18 anni, dimostra grandi capacità tecniche e mentali riuscendo a farsi valere in una gara parecchio complicata, visto la qualità delle atlete emi ... forlitoday.it scrive
Tre bronzi per il Circolo Ravennate della Spada alla prima prova regionale - Fine settimana di successi per il Circolo Ravennate della Spada, che ha aperto la stagione agonistica 2025/26 con tre medaglie di bronzo conquistate alla ... Come scrive ravennanotizie.it