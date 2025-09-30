Qualificazione regionale assoluti podio per Riccardo Magni Ottima Chiara Castagnoli

Forlitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la stagione del Circolo Schermistico Forlivese, con gli atleti scesi in pedana a San Lazzaro per la prima prova di qualificazione regionale con l’obiettivo di guadagnarsi un pass di accesso alla prova nazionale assoluti. In seguito alle nuove disposizioni della Federazione italiana scherma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

