Qualificazione regionale assoluti podio per Riccardo Magni Ottima Chiara Castagnoli
Al via la stagione del Circolo Schermistico Forlivese, con gli atleti scesi in pedana a San Lazzaro per la prima prova di qualificazione regionale con l’obiettivo di guadagnarsi un pass di accesso alla prova nazionale assoluti. In seguito alle nuove disposizioni della Federazione italiana scherma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: qualificazione - regionale
Prima Prova di Qualificazione Regionale Assoluti – Pordenone Oggi a Pordenone il Club Scherma Lame Friulane ha preso parte alla 1ª gara di qualificazione regionale Assoluti. Tra le gare femminili spicca Francesca Parmesani, che dopo un ottimo gir - facebook.com Vai su Facebook
Tre bronzi per il Circolo Ravennate della Spada alla prima prova regionale - Fine settimana di successi per il Circolo Ravennate della Spada, che ha aperto la stagione agonistica 2025/26 con tre medaglie di bronzo conquistate alla ... Secondo ravennanotizie.it
Arrampicata, parla dorico la medaglia d'oro negli assoluti: il titolo regionale se lo aggiudica Silvia Perugini del Cus Ancona - ANCONA Domenica 2 febbraio nella palestra di arrampicata One Way Up di Pesaro, si è svolta la gara valida per il titolo Regionale Assoluto di campione regionale delle Marche. Segnala corriereadriatico.it