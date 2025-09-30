Perdere peso è un desiderio comune. Per alcune persone, questa perdita può essere semplice o difficile. Quando si tratta di dimagrire, entrano in gioco diversi fattori. I medici e i nutrizionisti ci ricordano quanto sia importante combinare la perdita di peso con l'esercizio fisico, che aiuta il metabolismo ad elaborare il cibo più velocemente e in modo più sano. Alcune delle abitudini notturne possono sabotare gli sforzi per perdere peso. Diversi di questi comportamenti complicano il calo ponderale. Un ritmo circadiano interrotto. Negli esseri umani, le principali funzioni biologiche ( sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, memoria, capacità cognitive, secrezioni ormonali, dieta, ecc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quali abitudini serali possono ostacolare la perdita di peso?