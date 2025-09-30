Quagliarella | Milan-Napoli ha dato ai rossoneri la fiducia di poter star la davanti
A parlare di Milan-Napoli ai microfoni del club su SkySport 24 è stato anche l'ex calciatore Fabio Qaugliarella: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: quagliarella - milan
Kevin De Bruyne non ha gradito la sostituzione in Milan-Napoli, Antonio Conte dopo la partita è stato netto. Fabio Quagliarella si immagina cosa accadrà - facebook.com Vai su Facebook
#MilanNapoli, Quagliarella sicuro: “In settimana sicuramente #Conte chiederà spiegazioni a #DeBruyne per l’atteggiamento dopo il cambio” - X Vai su X
Quagliarella: “Milan-Napoli ha dato ai rossoneri la fiducia di poter star la davanti” - Napoli ai microfoni del club su SkySport 24 è stato anche l'ex calciatore Fabio Qaugliarella: le sue parole ... Segnala msn.com
Quagliarella: "La vittoria contro il Napoli dà fiducia al Milan di poter pensare di stare davanti" - Fabio Quagliarella, intervenuto al Club di Sky Sport 24 nel post gara di Milan- milannews.it scrive