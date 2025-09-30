Quagliarella esalta Lautaro | Lo stimo tanto e mi piace soprattutto per quella sua qualità
. Le parole dell’ex attaccante. Nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, è stato dedicato ampio spazio a Lautaro Martínez, capitano dell’ Inter, e al suo sorpasso compiuto su Sandro Mazzola nella classifica dei marcatori all-time della storia dei nerazzurri in Serie A. Tra gli ospiti in studio, Fabio Quagliarella, ex attaccante e capitano della Sampdoria, ha voluto elogiare il bomber nerazzurro, commentando positivamente le sue qualità tecniche e il suo impatto sulla squadra. Secondo Quagliarella, Lautaro Martínez è un giocatore che sa far rendere al meglio i suoi compagni, un aspetto fondamentale per un attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com
