Putin continua ad ammassare soldati | cosa c' è dietro la riserva strategica di 291mila uomini

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dallo scorso luglio la Russia avrebbe iniziato a formare una riserva strategica di nuove reclute da impiegare presumibilmente in operazioni militari. Al 21 settembre circa 292.000 persone avevano firmato contratti con il Ministero della Difesa russo nel periodo compreso tra l’inizio del 2025 e il 15 settembre, con una media di circa 7.900 reclute a settimana, quasi 31.600 al mese. La notizia è stata riportata dal think tank statunitense Institute for the Study of War, che ha a sua volta citato una fonte interna russa secondo la quale alcune delle suddette reclute starebbero entrando a far parte della riserva strategica, la cui formazione è iniziata all’inizio di luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

putin continua ad ammassare soldati cosa c 232 dietro la riserva strategica di 291mila uomini

© Ilgiornale.it - Putin continua ad ammassare soldati: cosa c'è dietro la riserva strategica di 291mila uomini

In questa notizia si parla di: putin - continua

La conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, mentre Putin continua a bombardare

Trump continua a minacciare Putin, ma Mosca ignora i suoi ultimatum

La guerra continua. Il cazzotto di Putin in guanto di velluto

putin continua ammassare soldatiPutin continua ad ammassare soldati: cosa c'è dietro la riserva strategica di 291mila uomini - La Russia avrebbe formato una riserva strategica di nuove reclute dal luglio 2025, mentre intensifica la coscrizione e le operazioni militari ... ilgiornale.it scrive

Ucraina, Putin chiama altri 135mila soldati. Usa a Kiev: "Ok agli attacchi a lungo raggio" - Intanto l'inviato speciale degli Stati Uniti Kellogg conferma: "Ucraina potrà colpire in profondità" ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Continua Ammassare Soldati