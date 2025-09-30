Putin continua ad ammassare soldati | cosa c' è dietro la riserva strategica di 291mila uomini
A partire dallo scorso luglio la Russia avrebbe iniziato a formare una riserva strategica di nuove reclute da impiegare presumibilmente in operazioni militari. Al 21 settembre circa 292.000 persone avevano firmato contratti con il Ministero della Difesa russo nel periodo compreso tra l’inizio del 2025 e il 15 settembre, con una media di circa 7.900 reclute a settimana, quasi 31.600 al mese. La notizia è stata riportata dal think tank statunitense Institute for the Study of War, che ha a sua volta citato una fonte interna russa secondo la quale alcune delle suddette reclute starebbero entrando a far parte della riserva strategica, la cui formazione è iniziata all’inizio di luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: putin - continua
La conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, mentre Putin continua a bombardare
Trump continua a minacciare Putin, ma Mosca ignora i suoi ultimatum
La guerra continua. Il cazzotto di Putin in guanto di velluto
La Russia continua la sua campagna di terrore: colpiti civili e infrastrutture, oggi anche l’Istituto di Cardiologia di Kyiv. Morti una infermiera e un paziente. 500 droni e 40+ missili: Putin non vuole fermarsi. Solo più pressioni e più sostegno all’Ucraina possono f - X Vai su X
UCRAINA | II portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che il Cremlino continua la guerra in Ucraina per tutelare i suoi "interessi" e "per il suo futuro". "Non abbiamo alternative", ha aggiunto. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Putin continua ad ammassare soldati: cosa c'è dietro la riserva strategica di 291mila uomini - La Russia avrebbe formato una riserva strategica di nuove reclute dal luglio 2025, mentre intensifica la coscrizione e le operazioni militari ... ilgiornale.it scrive
Ucraina, Putin chiama altri 135mila soldati. Usa a Kiev: "Ok agli attacchi a lungo raggio" - Intanto l'inviato speciale degli Stati Uniti Kellogg conferma: "Ucraina potrà colpire in profondità" ... Da today.it