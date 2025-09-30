A partire dallo scorso luglio la Russia avrebbe iniziato a formare una riserva strategica di nuove reclute da impiegare presumibilmente in operazioni militari. Al 21 settembre circa 292.000 persone avevano firmato contratti con il Ministero della Difesa russo nel periodo compreso tra l’inizio del 2025 e il 15 settembre, con una media di circa 7.900 reclute a settimana, quasi 31.600 al mese. La notizia è stata riportata dal think tank statunitense Institute for the Study of War, che ha a sua volta citato una fonte interna russa secondo la quale alcune delle suddette reclute starebbero entrando a far parte della riserva strategica, la cui formazione è iniziata all’inizio di luglio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Putin continua ad ammassare soldati: cosa c'è dietro la riserva strategica di 291mila uomini