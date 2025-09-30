Pusher beccati a vendere dosi di droga a giovani acquirenti due arrestati
I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato due giovani di 22 e 21 anni di origini straniere ma entrambi nati e residenti a Catania, perché sorpresi a spacciare stupefacenti. L’intervento rientra nei servizi antidroga messi in atto dai carabinieri nel centro cittadino, zona della movida. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Pusher nella roccaforte del clan Contini beccati con la droga, il giudice li spedisce a casa
Piazza di spaccio "allestita" a San Giorgio, due pusher beccati dai carabinieri
Spacciano a scuola nascondendo le dosi di eroina in bocca: beccati 2 pusher. Venduti 1,5 chili di droga in due anni: via da Treviso - Si nascondevano le dosi di eroina e cocaina in bocca, poi un gesto veloce, le tiravano fuori rapidamente e le vendevano agli acquirenti. ilgazzettino.it scrive
Napoli, arrestato pusher 47enne: sorpreso a vendere dosi di cocaina a due ragazze - I carabinieri della compagnia Napoli centro insieme agli agenti della polizia municipale e al personale dell'Asl Napoli 1 hanno setacciato le zone della movida partenopea. Da ilmattino.it