Puppo sincero | Forse uno come Alcaraz non è mai esistito Sinner si è ritrovato l’avversario più forte con cui competere

Da una parte l’ennesimo trionfo del “carro armato” Carlos Alcaraz, fresco vincitore a Tokyo, dall’altro l’approdo in finale a Pechino di Jannik Sinner. Questi sono stati i due principali temi affrontati da Dario Puppo in occasione dell’ultima puntata di Tennismania, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport condotta dallo steso Puppo, in questa occasione affiancato dal solo Guido Monaco. Nello specifico la celeberrima voce di Eurosport ha commentato l’incredibile partita svolta dal N.1 al mondo spagnolo, capace di spuntarla malgrado alcuni problemi fisici superando Taylor Fritz: “ La partita di Alcaraz è stata straordinaria, ed anche Fritz, malgrado un fastidio alla cosci,a ha giocato ad un livello notevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

