Può una schiacciata cambiare il corso di una carriera?
Nel grande risultato della Finlandia a Eurobasket 2025, uno storico quarto posto mai avvicinato prima, a dominare i è stato Miikka Muurinen. Se infatti Markkanen è stato il leader e miglior giocatore della squadra, e il sistema dell’allenatore Lassi Tuovi uno dei più divertenti e coinvolgenti del torneo, il nome che più è rimbalzato sui social è di certo quello del biondo e lungo diciottenne della Finlandia. Muurinen, che prima di Eurobasket era praticamente sconosciuto ai non addetti ai lavori, è diventato virale grazie a questa foto, qui sopra nella sua versione meta - mentre riceve cioè la foto incorniciata e consegnata dal fotografo che l'ha scattata. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: schiacciata - cambiare
Amata Regia Elisa Amoruso Cast #MiriamLeone, #StefanoAccorsi, #TeclaInsolia Sinossi AMATA racconta due vite che si sfiorano senza incontrarsi, legate da fili invisibili e scelte capaci di cambiare un destino. Con uno sguardo intimo, sensuale e profondame - facebook.com Vai su Facebook
Un 2' tempo pazzesco! Juve troppo schiacciata dietro, arrivano pareggio e vantaggio avversario. Poi cambia tutto, pareggio di K. Thuram di testa e il gol pazzesco di Adzic sul finale con un missile imprendibile. 4-3 e la Juve vince una partita incredibile!!! - X Vai su X