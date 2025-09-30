Nel grande risultato della Finlandia a Eurobasket 2025, uno storico quarto posto mai avvicinato prima, a dominare i è stato Miikka Muurinen. Se infatti Markkanen è stato il leader e miglior giocatore della squadra, e il sistema dell’allenatore Lassi Tuovi uno dei più divertenti e coinvolgenti del torneo, il nome che più è rimbalzato sui social è di certo quello del biondo e lungo diciottenne della Finlandia. Muurinen, che prima di Eurobasket era praticamente sconosciuto ai non addetti ai lavori, è diventato virale grazie a questa foto, qui sopra nella sua versione meta - mentre riceve cioè la foto incorniciata e consegnata dal fotografo che l'ha scattata. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Può una schiacciata cambiare il corso di una carriera?