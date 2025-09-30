Pulisic il nuovo leader del Milan | numeri prestazioni e impatto decisivo
Christian Pulisic trascina il Milan: l’attaccante americano è già protagonista assoluto. Tutti i numeri del rossonero Un’altra prova della crescente importanza di Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 ed ex Chelsea, è arrivata nelle sfide contro Udinese e Napoli, due partite che hanno confermato il suo ruolo da protagonista assoluto nel progetto rossonero. Dopo essere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Allegri cambia il Milan: nuovo ruolo per Pulisic
Ordine: “Ecco il vero cambiamento di Allegri”. Il ‘nuovo’ Pulisic e la foto di Modric
"Ecco il vero cambiamento di Allegri". Il 'nuovo' Pulisic e la foto di Modric
Leao e Nkunku pronti a sorprendere: Allegri ha un piano per il nuovo attacco
Gazzetta: "Super Pulisic. Nuovo bomber del Milan: è più decisivo di Lautaro" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Super Pulisic. Si legge su milannews.it
Cambiano gli allenatori, ma non il rendimento. I numeri di Pulisic lo mettono al centro del Milan - In un Milan che dopo cinque giornate veleggia in cima alla classifica di Serie A (assieme a Napoli e Roma, ndr), un posto in prima fila lo occupa Christian. Segnala tuttomercatoweb.com