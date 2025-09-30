Pulisic è il miglior colpo della A degli ultimi 5 anni? Sfida con altri profili sì anche Thuram

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian è sempre più importante per il Milan. È così decisivo che viene da chiedersi se, con i suoi 20 milioni, sia il migliore affare dal 2020 al 2025. Ecco una sfida a sei. E voi, chi scegliete?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pulisic 232 il miglior colpo della a degli ultimi 5 anni sfida con altri profili s236 anche thuram

© Gazzetta.it - Pulisic è il miglior colpo della A degli ultimi 5 anni? Sfida con altri profili (sì, anche Thuram)

In questa notizia si parla di: pulisic - miglior

Milan, stagione eccezionale di Pulisic: miglior giocatore agli ESPYS, battuto Yamal

Milan-Napoli, le pagelle: Pulisic &#232; Capitan America. Modric meglio di KDB. Marianucci-Estupinan shock - Tutti i giudizi del big match di San Siro: Mignan para tutto, Neres entra troppo tardi. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pulisic 232 Miglior Colpo