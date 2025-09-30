Sostanze stupefacenti in tasca, ma non per uso personale: un ragazzo di 24 anni residente a Nova Milanese, nei giorni scorsi, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Desio. I militari erano proprio impegnati in un servizio di contrasto dell’attività di spaccio di droghe. Il giovane era alla fermata dell’autobus in via Monte Bianca, il tratto della Monza-Saronno che va dal centro verso il quartiere di Mombello, proprio alle spalle della caserma dei carabinieri. I militari in pattuglia hanno notato il ragazzo in compagnia di una minorenne e hanno deciso di procedere a un controllo. Con sorpresa hanno scoperto di avere davanti ai loro occhi uno spacciatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pugno di ferro contro lo spaccio. Scatta il blitz, 2 arresti in poche ore