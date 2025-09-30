Pugno di ferro contro lo spaccio Scatta il blitz 2 arresti in poche ore
Sostanze stupefacenti in tasca, ma non per uso personale: un ragazzo di 24 anni residente a Nova Milanese, nei giorni scorsi, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Desio. I militari erano proprio impegnati in un servizio di contrasto dell’attività di spaccio di droghe. Il giovane era alla fermata dell’autobus in via Monte Bianca, il tratto della Monza-Saronno che va dal centro verso il quartiere di Mombello, proprio alle spalle della caserma dei carabinieri. I militari in pattuglia hanno notato il ragazzo in compagnia di una minorenne e hanno deciso di procedere a un controllo. Con sorpresa hanno scoperto di avere davanti ai loro occhi uno spacciatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Campagna abbonamenti Inter 2025-26, pugno di ferro con la Curva Nord: tutte le novità introdotte
Ostacolano il rimpatrio di uno straniero all'aeroporto di Malpensa, pugno di ferro contro 4 anarchiche
Pugno di ferro a Catania contro i lavavetri e i parcheggiatori abusivi, denunce e soldi sequestrati
Pugno di ferro contro i furbetti. Scoperti 59 evasori totali. Undici arresti per corruzione - Ben 59 evasori totali e tra loro anche alcuni “digital creator”, professionisti che realizzano, sviluppano e distribuiscono contenuti su piattaforme digitali, come siti web, blog e social. Scrive ilgiorno.it