Puglia maltempo | allerta per temporali vento forte e possibile grandine Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul versante adriatico, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo

