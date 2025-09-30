Pubblica Amministrazione sempre più rosa | le donne sono il 59,8% degli addetti e il 60% dei nuovi assunti ma solo il 4,9% arriva ai vertici dirigenziali contro il 7,4% degli uomini

Orizzontescuola.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le donne dominano sempre più il panorama occupazionale della Pubblica Amministrazione italiana, raggiungendo nel 2023 una quota del 59,8% del totale degli addetti, secondo l'analisi "Lavoro pubblico 2025" elaborata da FPA, società del Gruppo Digital360. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pubblica - amministrazione

Attacchi cyber russi nella Pubblica amministrazione, vertice con Mantovano. "Subito un vademecum per i dipendenti"

Accusa, reati contro la pubblica amministrazione: tredici misure cautelari nel leccese Guardia di finanza

La Pubblica amministrazione torna a piacere ai giovani, purché decida. Il report Swg

Pubblica amministrazione, via libera a 9.300 assunzioni a tempo indeterminato - 300 unità di personale in 33 amministrazioni, per un onere complessivo di circa 300 milioni di euro. tg24.sky.it scrive

Pubblica amministrazione, aumenti per i dirigenti statali: 582 euro in media ma si arriva anche a mille euro - Dopo mesi di trattative, per oltre seimila dirigenti della pubblica amministrazione centrale si profila un rinnovo contrattuale che non si limita a ritoccare gli stipendi. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pubblica Amministrazione Pi249 Rosa