La scena homebrew della PlayStation Vita non si ferma mai, e oggi parliamo di un aggiornamento importante per uno dei progetti più ambiziosi: Emu4VitaPlus. La versione v0.48 è ora disponibile per il download, portando con sé importanti correzioni di bug e affinamenti per un’esperienza di gioco retrò senza pari sul dispositivo di Sony. Cos’è Emu4VitaPlus?. Emu4VitaPlus è un frontend per emulatori basato sulla potente API Libretro. In parole semplici, non è un emulatore singolo, ma un’unica, elegante applicazione che gestisce tutti i vari “core” (i motori degli emulatori) che puoi installare. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [PSVITA] Emu4VitaPlus v0.48: Il Frontend Libretro per PlayStation Vita si Aggiorna!